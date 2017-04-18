Кабмін у середу вирішить, куди діти конфісковані корупційні гроші

00
0
Вівторок, 18 квітня 2017, 16:49

Кабінет Міністрів на засіданні 19 квітня має намір затвердити порядок розподілу конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційних і пов'язаних з корупційними правопорушень в 2017 році.

Про це йдеться в порядку денному засідання.

Також уряд внесе зміни в методику розрахунку орендної плати за майно та пропорції її розподілу і в положення про освітній округ.

Як відомо, в бюджеті на 2017 рік кабінет міністрів заклав надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Балога каже, що Порошенко пропонував йому посаду міністра 18 квітня 2017, 14:48
Узгоджувати створення наглядових рад держкомпаній уже не треба 18 квітня 2017, 08:43
Громадськість пропонує Кабміну 9 кандидатів в аудитори НАБУ 14 квітня 2017, 13:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ дозволили провести реконструкцію подій на Інститутській без "беркутівців"
Суд ООН може ухвалити тимчасові заходи проти України, а не лише проти РФ
Росія визнала, що управляє захопленими підприємствами Донбасу
Поліція лякає іноземців шахраями і проституцією перед Євробаченням
Усі новини
Bla Bla Bar

Олексій Тарасов про улюблені київські заклади

Культура

30 акаунтів у Telegram та Instagram про мистецтво