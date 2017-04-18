Теракт в Петербурзі: один із затриманих не визнає вини

00
0
Вівторок, 18 квітня 2017, 18:38

Один з передбачуваних організаторів теракту в петербурзькому метро Аброр Азімов заявив, що не визнавав своєї провини.

Про це він сказав в залі Басманного суду Москви, передають РИА Новости.

"Проти арешту я не заперечую. Те, що я причетний до вибуху - я цього не говорив. Моя участь є, але не пряма", - заявив він.

За словами Азімова, йому дали команду, але він не знав, що бере участь в теракті. Яку саме команду йому дали і хто, поки неясно.

Раніше його адвокат Армен Задоян заявив, що Азімов визнає провину.

У свою чергу, представник СК розповів в суді, що слідство продовжує пошук організаторів і співучасників терористів, які влаштували вибух в петербурзькому метро.

Азімова затримали напередодні в Одинцовському районі Підмосков'я. За даними ФСБ, саме він відповідав за підготовку терориста-смертника Акбаржона Джалілова.

За попередніми даними, виконавцем теракту був 22-річний уродженець Киргизії Джалілов. Він залишив замасковану бомбу на "Площі повстання", а потім підірвав себе у вагоні поїзда.

Вибух стався в петербурзькому метро вдень 3 квітня у вагоні поїзда на перегоні між станціями "Технологічний інститут" і "Сінна площа". Жертвами теракту стали 14 пасажирів, загинув терорист, який привів в дію вибуховий пристрій, більше 50 постраждали.

Теми: теракт Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Дев'ятий фігурант справи про теракт в петербурзькому метро визнав провину 18 квітня 2017, 15:56
РосЗМІ: У Підмосков'ї затримали одного з організаторів теракту в Петербурзі 17 квітня 2017, 20:35
Сирія: Внаслідок вибуху колони автобусів з евакуйованими загинули 68 дітей 16 квітня 2017, 19:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ дозволили провести реконструкцію подій на Інститутській без "беркутівців"
Суд ООН може ухвалити тимчасові заходи проти України, а не лише проти РФ
Росія визнала, що управляє захопленими підприємствами Донбасу
Поліція лякає іноземців шахраями і проституцією перед Євробаченням
Усі новини
Bla Bla Bar

Олексій Тарасов про улюблені київські заклади

Культура

30 акаунтів у Telegram та Instagram про мистецтво