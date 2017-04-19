Найцікавіше: 2001. За крок до самоспалення у Верховній Раді 2004. Несподіваний мер Мукачева 2011. Найдорожчий британський пентхаус для Ахметова

2001, четвер

– Верховна Рада визнала незадовільною роботу уряду Віктора Ющенка. Це перший крок до його відставки.

"Сьогодні ви робите вибір, про який будуть жалкувати ваші діти і онуки, у кого вони є ", – звернувся сам Ющенко до депутатів.

Голосування ледь не завершилося самоспаленням. Депутат Лілія Григорович вийшла до трибуни з плакатом на підтримку Ющенка, а коли це питання ставили на голосування, Григорович витягла з кишені маленьку пляшечку з бензином і вилила на себе.

Підпалити себе вона не встигла – їй скрутили руки і вивели з залу.

– Генпрокуратура попросить Сполучені Штати екстрадувати в Україну майора Миколу Мельниченка, якому раніше надали політичний притулок у США.

За словами заступника генпрокурора Олексія Баганця, тепер ГПУ виступає проти проведення американськими спеціалістами додаткової експертизи по справі Георгія Гонгадзе, тому що останні дії американців "викликають сумнів щодо їхньої об'єктивності ".

Не щастить ГПУ й з екс-керівником "Градобанку ", нардепом Віктором Жердицьким, якого парламент дозволив притягнути до кримінальної відповідальності. Жердицький перебував у Німеччини і німці офіційно відмовили у його передачі Україні.

Жердицького звинувачують в нецільовому використанні коштів остарбайтерів.

2002, п’ятниця

– Національна спілка журналістів України заявила про беззаконня відносно свободи слова і журналістів. Заява пов’язана з затриманням редактора газети "Свобода " Олега Ляшка за підозрою у вчиненні опору працівникам міліції.

– Віце-президента банку "Слов’янський " Бориса Фельдмана засудили до дев'яти років позбавлення волі.

Посадових осіб банку обвинувачували в крадіжках майна в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем, ухилянні від сплати податків. Спочатку в справі було 7 підсудних, потім залишилося двоє. Іншого екс-працівника "Слов’янського " звільнили за амністією.

2004, понеділок

Передвісник Помаранчевої революції в Мукачевому. Тервиборчком визнав переможцем на виборах міського голови кандидата від СДПУ(о) Ернеста Нусера, хоча екзіт-поли показували перемогу Віктора Балоги. В опозиції заявили про фальсифікації. Кілька опозиційних нардепів спробували потрапити у приміщення виборчкому, але їх не пустили "беркутівці ". Кількох депутатів побили.

"Бійці "Беркута " заламали нам руки, збили на підлогу і побили ногами, після чого просто банально взяли за руки і ноги і скинули з другого поверху ", – розповів про це "нашоукраїнець " Петро Олійник.

2005, вівторок

– Парламент не зміг проголосувати за звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування справи Георгія Гонгадзе, тому що депутати від СДПУ(о) та "Регіонів України " блокували його роботу. Есдеки повідомили, що питання про звіт готові приймати лише у пакеті з постановою про створення слідчої комісії щодо затримання Бориса Колесникова.

– Росія порушує умови перебування Чорноморського флоту у Криму, заявили в МЗС. Земельні ділянки та майнові споруди передаються в суборенду, деякі об’єкти знищуються, а за частину ділянок росіяни взагалі не платять.

– ІДЕЯ ДНЯ. Міський голова Києва Олександр Омельченко виступив за створення Столичного регіону: він має об'єднати Київ і Київську область у єдиний регіон.

2006, середа

Коалиціада-2006. "Наша Україна" готова на коаліційну угоду з СПУ та БЮТ, але виключає з нього шостий пункт.

Цей пункт ("Угода про коаліцію готується на основі принципів, передбачених в проекті меморандуму про створення коаліції демократичних сил"), може сприйматися як згода на прем’єрство Юлії Тимошенко.

Також нашоукраїнцям в регіонах заборонили об’єднуватися з представниками політичних сил, які не входять до блоку "Наша Україна".

2007, четвер

– Кількість прихильників коаліції у Києві збільшується. До столиці привезли ще 255 автобусів та 4 потяги коаліціянтів. Вони проти розпуску Верховної Ради. По місту встановлені намети.

– Прем’єр Віктор Янукович повернув другому президентові Леоніду Кучмі пільги, які були скасовані Кабміном Тимошенко в 2005 році. Серед них: грошове утримання, помічники, охорона, дача та автомобілі з водіями.

– Новий етап в судовій тяжбі за Нікопольський завод феросплавів. Верховний суд скасував попередні рішення, що визнавали незаконною приватизацію та продаж акцій НЗФ, та направив справу на новий розгляд.

50%+1 акція НЗФ були продані 2003 року консорціуму, що контролюється групою "Інтерпайп " Віктора Пінчука. 2005 року Вищий господарський суд визнав приватизацію незаконною.

2008, субота

Віктора Януковича переобрали лідером Партії регіонів.

У своєму виступі той нагадав про пріоритети партії: статус другої державної російській мові, парламентсько-президентська модель управління та позаблоковий статус України.

2009, неділя

Разом до церкви. Великодньої ночі прем’єр Тимошенко та президент Ющенко разом відвідали богослужіння у Володимирському соборі, де посвятили паски і здійснили Хресну ходу навколо храму.

2010, понеділок

Прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-мера Одеси Руслана Боделана за відсутністю складу злочину.

Справу проти Боделана за підозрою у зловживанні службовим становищем відкрили 2005 року, але допитати одразу не встигли: Боделан виїхав з України. Тоді його оголосили в міжнародний розшук.

2011, вівторок

– Стало відомо, що найбагатша людина України Рінат Ахметов купив у Лондоні пентхаус за ціною 136 мільйонів фунтів, пише The Financial Times. Триповерховий пентхаус з видом на Гайд-парк, власником якої стала компанія СКМ, називають найдорожчим у Великобританії.

За кілька років його вартість виросла на 20%.

– Особистий кухар президента Віктора Януковича Надія Маренцева числиться державним службовцем, дізналася УП. Вона нібито працює помічником-консультантом нардепа від Партії регіонів.

Маренцева – сестра цивільної дружини Януковича Любові Полежай.

2012, четвер

– Податківці заблокували роботу одного з найвідоміших інтернет-магазинів України Rozetka.UA. Компанію звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 мільйонів гривень. Директору погрожують вироком від 5 до 10 років позбавлення волі.

– Тимошенко і Яценюк підуть на вибори разом – як у мажоритарних округах, так і за єдиним списком. Декларацію про спільну участь у виборах Тимошенко підписала із неволі й передала через адвоката.

– Київські борделі готуються до Євро-2012: на час проведення чемпіонату ціни планують підняти на 50-70%.

– Наміснику Києво-Печерської Лаври Павлу на день народження подарували "Лексус ", повідомляє ТСН. Таке авто у базовій комплектації коштує 118 тисяч доларів. Але хто подарував – невідомо: авто без номерів під двері іменинника пригнав незнайомець.

2013, п’ятниця

– ВІДЕО ДНЯ: Президентові Віктору Януковичу цілують руку під час його візиту до Винниці.

– Парламент не зміг висловити недовіру уряду Миколи Азарова та відправити його у відставку. Відповідна постанова опозиції зібрала 190 голосів.

2014, субота

– Президент Росії Володимир Путін особисто приймав рішення щодо так званого приєднання Криму до Росії, повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Він також заявив, що РФ посилила війська на кордоні з Україною.

– Сім кораблів ВМС України вийшли з Севастопольської бухти та бухти Донузлав та попрямували на базу ВМС до Одеси. Доля інших українських плавзасобів на окупованій території ще остається невизначеною.

– На в'їздах до Миколаєва, Запоріжжя та Харкова будують блокпости. У цьому правоохоронцям допомагають активісти.

– Слов’янськ у інформаційній блокаді. Бойовики не дають журналістам працювати у місті.

2015, неділя

Терористи продовжують порушувати режим тиші на Донеччині – обстрілюють українські позиції з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Але взагалі штаб АТО заявляє про зменшення бойової активності бойовиків.

2016, вівторок

– В Криму провели обшуки в будинках журналістів.

Проти журналіста Миколи Семени порушили справу за заклики до порушення територіальної цілісності РФ. Його допитали та відпустили під підписку про невиїзд.

"Я цих людей дуже добре знаю. Це наші вороги. Вони вороги Росії, вороги Криму. І що б вони там не писали, мета у них одна – зробити нам боляче, зробити нам погано", – заявив наступного дня "спікер" нелегітимного парламенту Криму Володимир Константинов.

– П’ятсот тисяч електронних документів втратила Державна фіскальна служба через збій в автоматизованій системі. Сам збій тривав шість днів.

– Незаконно засуджена в Росії українська льотчиця Надія Савченко тимчасово припинила голодування. Це сталося після телефонної розмови Савченко з родичами та президентом Порошенко.

За словами президента, алгоритм повернення Савченко вдалося узгодити під час розмови з Володимиром Путіним.

АПУ

Рустем Халілов, для УП