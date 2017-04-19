Україна в ООН наголосила на порушеннях прав людей в ОРДЛО і Криму

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Середа, 19 квітня 2017, 01:31

Українська делегація закликала членів Радбезу ООН під час розгляду ситуації в окупованих РФ Криму та Донбасу звертати особливу увагу на дотримання прав людини на тимчасово підконтрольних агресору територіях.

З відповідною заявою виступив у вівторок на засідання РБ ООН у Нью-Йорку заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"Компонент прав людини повинен бути невід'ємною частиною під час розгляду Радою розв'язання протиріч та врегулювання конфліктів. Цей підхід має застосовуватися й під час розгляду Радою питання окупації Криму і російської військової агресії в українському Донбасі", - наголосив представник України.

Він зауважив, що минуло три роки, відколи Росія незаконно окупувала Крим.

"Окупаційна влада чинить масові й систематичні порушення прав людини та прагне знищити ідентичність українців і корінних жителів півострова – кримських татар, а також інших етнічних і релігійних груп", - підкреслив Кислиця.

Заступник глави МЗС України нагадав, як Генасамблея ООН у своїй резолюції 71/205 щодо прав людини в Криму й Севастополі підтвердила, що "кримські жителі повинні користуватися захистом відповідно до Женевських конвенцій і чинних договорів про права людини". Він звернув увагу, що Місія спостерігачів ООН неодноразово фіксувала злочини, скоєні під час російської агресії проти України.

"Неповага до прав людини, демократії й верховенства права з боку авторитарних режимів по відношенню до своїх громадян серед іншого передбачає спроби уникнути кари під час внутрішніх громадянських воєн, як це відбувається в Сирії, або ж уникнути відповідальності за спроби незаконного приєднання чужих територій, як це вчинила Росія з Кримом, а також під час її військової агресії на Донбасі", - наголосив заступник глави українського МЗС.

Він підкреслив, що правильний підхід у процесі контролю за порушеннями прав людини може сприяти запобіганню збройного конфлікту. А якщо такий конфлікт уже стався, дотримання прав людини здатне запобігти подальшій ескалації насильства й служити стримуючим фактором для злодіянь проти мирного населення.

Теми: права людини ООН Росія Крим Донбас
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