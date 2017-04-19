США перехопили два російських бомбардувальника біля Аляски

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Середа, 19 квітня 2017, 03:55

Два стратегічних бомбардувальники Ту-95, здатних нести ядерну зброю, були перехоплені американськими винищувачами F-22 біля узбережжя Аляски.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на Пентагон.

"Два російських бомбардувальники Ту-95 "Ведмідь" (за класифікацією НАТО – ред.) були перехоплені в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски двома американськими винищувачами F-22 Raptor",- повідомили в оборонному відомстві США, уточнивши, що інцидент стався в понеділок.

Перехоплення, яке було описане представником Пентагону як безпечне та професійне, мало місце на відстані близько 100 миль від острова Кодіяк після того, як російські літаки влетіли в зону ідентифікації Протиповітряної оборони Аляски. При цьому російські військові льотчики на відповідали на радіозапити.

Американські військові не вважають цю подію чимось надзвичайним та стверджують, що вона "нічим не відрізняється від того, що відбувалося в минулому в контексті дій дальньої авіації росіян".

Теми: США Росія
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