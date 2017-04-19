Бойовики ІДІЛ напали на поліцейських в Єгипті

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Середа, 19 квітня 2017, 06:27

Бойовики ІДІЛ напали на пост поліції на півдні Синайського півострова в Єгипті.

Про це пише Reuters.

Один поліцейський загинув і четверо постраждали під час нападу бойовиків на пост охорони в районі церкви Сан-Катрін на півдні Синайського півострова в Єгипті.

"Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад на поліцейський контрольний пункт за 800 метрів від входу в монастир, одне з найважливіших християнських місць в світі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Єгипті 9 квітня прогриміли два вибухи. Перший у місті Танта, внаслідок чого загинули щонайменше 25 осіб, а поранення отримали 60, другий, за кілька годин, в Александрії.

Вибухи сталися біля християнських церков і забрали життя десятків людей. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

10 квітня в Єгипті на три місяці був запроваджений надзвичайний стан.

Міністерство закордонних справ України рекомендує утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у тому числі з туристичною метою.

Теми: Єгипет тероризм
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