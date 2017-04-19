АТО: Бойовики відкривали вогонь 35 разів, поранено 2 бійців ЗСУ

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Середа, 19 квітня 2017, 06:50

За минулу добу, 18 квітня, ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ в зоні проведення АТО, двоє українських захисників отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Тут, вогнем мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти ЗСУ поблизу Красногорівки. По позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та озброєння БМП. Крім того морпіхів під Водяним противник обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2. По опорних пунктах біля Старогнатівки, Талаківки та Широкиного противник застосовував гранатомети, а поблизу Чермалика та Павлополя – кулемети великих калібрів. Під Новотроїцьким та Миколаївкою активізувалися ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку позиції сил АТО у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка та Зайцеве ворог обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків та Опитного – вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120 мм та 82 мм ворог гатив по опорних пунктах ЗСУ біля Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бив з мінометів калібру 82 мм, а по оборонцях Станиці Луганської та Сизого вів вогонь зі стрілецької зброї.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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