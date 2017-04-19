На затонулому суховантажі було 9 громадян України – МНС РФ

На затонулому суховантажі "Герої Арсеналу" було 9 громадян України, 2 людини з Росії і один – із Грузії.

Про це начальник прес-служби управління МНС РФ в анексованому Криму Володимир Іванов повідомив "Интерфаксу".

Одного з дванадцяти членів екіпажа судна піднято на борт у стані сильного переохолодження, ще з чотирма налагоджено візуальний контакт.

"Рятувальники бачать людей у рятувальних жилетах, на жаль, вони не можуть підняти їх на борт рятувальної шлюпки. Їх сильною хвилею відносить від корабля. Поки їхній стан незрозумілий", – сказав Іванов.

У прес-службі Росморрічфлоту уточнили, що врятованим є моторист судна, громадянин України, повідомляє ТАСС.

За даними відомства, капітаном суховантажу був росіянин.

Представник ГУ МНС по Криму уточнив, що судно затонуло за приблизно 27 км від узбережжя Криму: "Орієнтовна точка прив'язки – село Яковенкове в районі Керчі".

За даними морських рятувальних служб, судно на момент катастрофи стояло на рейді.

Як повідомили ТАСС у прес-службі Південного слідчого управління на транспорті СК РФ, за фактом кораблетрощі порушено кримінальну справу за статтею 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху й експлуатації залізничного, повітряного, морського й внутрішнього водного транспорту").

Обставини з'ясовують.

Джерело "Интерфаксу" в міжнародних службах морського пошуку й порятунку сказало, що "попередньо, за доповіддю екіпажа, під час аварії корабля вони потрапили у сильний шторм. Упоратися зі стихією екіпажу не вдалося, і судно затонуло".

Транспортні наглядові служби перевірять, наскільки справним був затонулий у Чорному морі суховантаж перед виходом у рейс, повідомило агентству джерело в міжнародних службах морського пошуку й порятунку.

"Попередньо, суховантаж міг мати зауваження щодо технічного стану, однак стверджувати це однозначно не можна. Усі документи буде перевірено", – сказав співрозмовник.

Раніше в середу повідомлялося, що судно "Герої Арсеналу" , яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнав кораблетрощі. Воно зникло в районі Керченської переправи. Сигнал лиха від капітана суховантажу надійшов приблизно о 03:54 у середу.

За попередніми даними, суховантаж повністю пішов під воду. На борту було 12 осіб.