Дніпро вночі накрила заметіль – школи закривають
В'їзд і виїзд в місто Дніпро з боку Запоріжжя заблокований через великий транспортний затор, що утворився через заметіль і снігові перемети на дорогах.
Про це у себе в Facebook повідомляє 19 квітня гендиректор меткомбінату ім. Ілліча Юрій Зінченко.
"А це Дніпро. Колапс... Аеропорт замело. На дорогах все стоїть. Водіям не рекомендую їхати в цьому напрямку: в'їзд і виїзд в Дніпро з боку Запоріжжя заблокований з двох сторін через великий затор", – написав він.
Через погіршення погодних умов мер Дніпра Борис Філатов розпорядився зупинити навчальний процес у школах міста до кінця тижня.
"Дав розпорядження до п'ятниці включно закрити школи. Зараз піде телефонограма. Стихійне лихо", – пише він у Facebook.
Інші користувачі соцмереж також викладають фотографії ранкового Дніпра, Запоріжжя та інших міст регіону, які аномально для середини квітня накрила снігова негода, відзначає ЛІГА.net.
#Дніпро— Karin (@karoDnepr) April 19, 2017
Поламані дерева всюди. так шкода... pic.twitter.com/XV2bzUroTp
Як відомо, з 18 по 22 квітня через вторгнення в Україну арктичного повітря по всій території очікується холодна погода: вночі заморозки в повітрі 0°C-5°C, на поверхні землі 3°C-8°C. Вдень температура складе 2°C-9°C тепла.
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