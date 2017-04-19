Дніпро вночі накрила заметіль – школи закривають

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Середа, 19 квітня 2017, 09:47

В'їзд і виїзд в місто Дніпро з боку Запоріжжя заблокований через великий транспортний затор, що утворився через заметіль і снігові перемети на дорогах.

Про це у себе в Facebook повідомляє 19 квітня гендиректор меткомбінату ім. Ілліча Юрій Зінченко.

"А це Дніпро. Колапс... Аеропорт замело. На дорогах все стоїть. Водіям не рекомендую їхати в цьому напрямку: в'їзд і виїзд в Дніпро з боку Запоріжжя заблокований з двох сторін через великий затор", – написав він.

 
 

Через погіршення погодних умов мер Дніпра Борис Філатов розпорядився зупинити навчальний процес у школах міста до кінця тижня.

"Дав розпорядження до п'ятниці включно закрити школи. Зараз піде телефонограма. Стихійне лихо", – пише він у Facebook.

Інші користувачі соцмереж також викладають фотографії ранкового Дніпра, Запоріжжя та інших міст регіону, які аномально для середини квітня накрила снігова негода, відзначає ЛІГА.net.

 
Засніжений Харків 19 квітня
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Дороги...

Як відомо, з 18 по 22 квітня через вторгнення в Україну арктичного повітря по всій території очікується холодна погода: вночі заморозки в повітрі 0°C-5°C, на поверхні землі 3°C-8°C. Вдень температура складе 2°C-9°C тепла.

Теми: погода
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