У Полтаві мер ледь не побився з активістами

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Середа, 19 квітня 2017, 15:27

Засідання міськвиконкому у Полтаві 19 квітня завершилося штовханиною, яка ледь не переросла у бійку.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Міський голова Олександр Мамай спробував залишити приміщення під час обговорення проблеми скандальної прибудови до історичної будівлі ансамблю Круглої площі в центрі міста.

Під час обговорення мер встав зі свого місця, щоб вийти з зали, але прохід йому заблокували громадські активісти, які вимагали скликання позачергової сесії міськради.

"Ніякої позачергової сесії не буде, чекайте її не раніше 26 червня", – заявив Мамай.

Почалася штовханина, під час якої активісти намагалися утримати Мамая. Проте меру вдалося проштовхнутися до виходу із зали та зачинитися в робочому кабінеті.

Ситуація у Полтаві загострилася після того, як 5 квітня у центрі міста відбулася сутичка між громадськими активістами та озброєними охоронцями так званої "арки" на вулиці Соборності, 27, яку депутати міськради дозволили забудовувати, незважаючи на численні протести.

Кругла площа – історичний майдан у Полтаві, композиційний центр і символ міста. Пам'ятка містобудування і архітектури національного значення. Основа класичного архітектурного ансамблю площі закладена в 1805–1841 роках.

Теми: Полтава
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