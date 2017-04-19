МЗС РФ опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу
Міністерство надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу на борту затонулого суховантажу "Герої Арсеналу" в Керченській протоці.
Про це у середу повідомляє Центр журналістських розслідувань.
У списку 11 чоловіків і жінка-кок:
Глазко І. - Україна
Ведерников А. - Росія
Меснянкин А. - Україна
Синюк Д. - Україна
Патеєв Д. - Росія
Пантюхов А. - Україна
Каджая Л. - Грузія
Ганчевскій Н. - Україна
Бицюра А. - Україна
Черненко К. - Україна
Гончаренко А. - Україна
Свечкарь М. - Україна (кок)
Як відомо, судно "Герої Арсеналу", яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі. Воно зникло в районі Керченської переправи. Сигнал лиха від капітана суховантажу надійшов приблизно о 03:54 у середу. Імовірною причиною називається потужний шторм.
МНС РФ повідомило, що на затонулому суховантажі "Герої Арсеналу" було 9 громадян України, 2 людини з Росії і одна – з Грузії.
Тіла трьох загиблих моряків знайшли в районі кораблетрощі суховантажа "Герої Арсеналу" у Керченській протоці.
Офіційно підтверджено порятунок одного з 12-ти членів екіпажа – українця. Також була інформація, що вдалося врятувати 3-х членів екіпажа.
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