МЗС РФ опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу на борту затонулого суховантажу "Герої Арсеналу" в Керченській протоці.

Про це у середу повідомляє Центр журналістських розслідувань.

У списку 11 чоловіків і жінка-кок:

Глазко І. - Україна

Ведерников А. - Росія

Меснянкин А. - Україна

Синюк Д. - Україна

Патеєв Д. - Росія

Пантюхов А. - Україна

Каджая Л. - Грузія

Ганчевскій Н. - Україна

Бицюра А. - Україна

Черненко К. - Україна

Гончаренко А. - Україна

Свечкарь М. - Україна (кок)

Як відомо, судно "Герої Арсеналу", яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі. Воно зникло в районі Керченської переправи. Сигнал лиха від капітана суховантажу надійшов приблизно о 03:54 у середу. Імовірною причиною називається потужний шторм.

МНС РФ повідомило, що на затонулому суховантажі "Герої Арсеналу" було 9 громадян України, 2 людини з Росії і одна – з Грузії.

Тіла трьох загиблих моряків знайшли в районі кораблетрощі суховантажа "Герої Арсеналу" у Керченській протоці.

Офіційно підтверджено порятунок одного з 12-ти членів екіпажа – українця. Також була інформація, що вдалося врятувати 3-х членів екіпажа.