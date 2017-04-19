Суд ООН відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією про терорризм

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Середа, 19 квітня 2017, 16:29

Суд відмовив Україні у затвердженні тимчасових заходів проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму.

Про це повідомив на відкритих слуханнях у Гаазі голова Суду Ронні Абрахам, передає Європейська правда.

Він наголосив, що Суд виносить це рішення попри те, що суд визнав свою юрисдикцію у цій справі.

Також він наголосив, що Україна мала довести, що запитані тимчасові заходи мають зупинити заподіяння невідновлюваної шкоди, а також умисність дії держави-сторони конвенції.

На думку суду, ця вимога не була виконана.

"Україна не дотрималася тих стандартів доказової бази, щоб довести умисність перерахування коштів (для суб'єктів Л/ДНР)", - заявив, зокрема, він.

далі буде...

Теми: ООН суд Росія
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