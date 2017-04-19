Один із ватажків окупантів у Криму за рік збільшив статки у 9 разів
Глава підконтрольної РФ "Державної ради Республіки Крим" Володимир Константинов у 2016 році заробив 83,9 мільйони рублів, що в дев'ять разів більше суми, заробленої їм роком раніше.
Про це повідомляє видання ZN.ua, з посиланням на російські ЗМІ.
З декларації Константинова слід, що він володіє квартирою площею 95,3 кв.м., п'ятьма нежитловими приміщеннями та чотирма легковими автомобілями (Range Rover, BMW 750 LI xDrive AWD, Jeep Wrangler і Chevrolet Corvettе).
У глави "держради" також є причіп STEMA MT 0751.
Як відомо, компанія "Консоль ЛТД" та інші фірми, пов’язані зі спікером Верховної Ради Криму Володимиром Константиновим, заборгували банкам понад мільярд гривень.
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