Один із ватажків окупантів у Криму за рік збільшив статки у 9 разів

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Середа, 19 квітня 2017, 17:43

Глава підконтрольної РФ "Державної ради Республіки Крим" Володимир Константинов у 2016 році заробив 83,9 мільйони рублів, що в дев'ять разів більше суми, заробленої їм роком раніше.

Про це повідомляє видання ZN.ua, з посиланням на російські ЗМІ.

З декларації Константинова слід, що він володіє квартирою площею 95,3 кв.м., п'ятьма нежитловими приміщеннями та чотирма легковими автомобілями (Range Rover, BMW 750 LI xDrive AWD, Jeep Wrangler і Chevrolet Corvettе).

У глави "держради" також є причіп STEMA MT 0751.

Як відомо, компанія "Консоль ЛТД" та інші фірми, пов’язані зі спікером Верховної Ради Криму Володимиром Константиновим, заборгували банкам понад мільярд гривень.

Теми: Крим анексія
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