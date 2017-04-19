Порошенко про рішення суду ООН: Багатообіцяюче

Президент України Петро Порошенко вважає важливим визнання позовів України проти Росії юрисдикцією Міжнародного суду ООН в Гаазі і сподівається на позитивне для Києва рішення судової інстанції після розгляду цих справ.

Про це Порошенко сказав журналістам в Лондоні в середу, повідомляє прес-служба президента.

Зокрема він сказав, що "сьогоднішнє рішення в Гаазі є багатообіцяючим, коли по обох судових позовах судом була визнана юрисдикція Міжнародного суду в Гаазі".

"Ми впевнені в тому, що сьогодні ми на правильному шляху і сподіваємося на успішне розгляд зазначених позовів", - сказав Порошенко.

Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна про Росії, визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи.

Після цього суд відмовив Україні у затвердженні тимчасових заходів проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму і погодився на запровадження запобіжних заходів для захисту національних меншин в Криму.

Українська правда