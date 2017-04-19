В МЗС вважають перемогою проміжне рішення Міжнародного Суду ООН

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Середа, 19 квітня 2017, 19:19
icj-cij.org

В МЗС України вважають конструктивним підхід Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії", незважаючи на те, що він відмовився затверджувати тимчасові заходи у тій частині, що стосується подій на Донбасі.

Про це йдеться у статті заступника міністра закордонних справ України Олени Зеркаль на сайті "Європейської правди".

Зеркаль відзначила, що суд визнав логіку України у підходах до застосування Конвенції щодо протидії фінансуванню тероризму.

"В України є достатньо розуміння, які саме докази ми будемо представляти на стадії слухань по суті", - йдеться у статті.

В МЗС також наголошують, що суд повернувся до питання подій на Сході з власної ініціативи. У пункті 104 рішення суд визначив, що очікує від сторін роботи над повним виконанням Мінського пакету заходів.

"Ми очікуємо, що Російська Федерація невідкладно і повною мірою виконуватиме рішення Суду та припинить порушення міжнародного права по відношенню до України", - зазначила Зеркаль.

В МЗС також закликають всю міжнародну спільноту надзвичайно ретельно стежити за виконанням Росією рішення цього суду та притягати Росію за відповідальність за кожен факт порушення цього рішення.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН сьогодні виніс проміжне рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи.

Псля цього суд оголосив, що Україна не надала необхідних доказів для затвердження запобіжних заходів за конвенцією про заборону фінансування тероризму і через це відмовився затверджувати запобіжні заходи за цією конвенцією

Водночас, Cуд погодився з ключовими вимогами України за конвенцією щодо недискримінації та зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу та припинити дискримінацію меншин.

Європейська правда

Теми: ООН МЗС
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