Ситник вважає, що Інтерпол вже міг оголосити Онищенка в розшук

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Середа, 19 квітня 2017, 21:09

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не виключає, що Інтерпол вже прийняв рішення щодо оголошення в розшук народного депутата Олександра Онищенка.

Про це Ситник сказав в ефірі 5 каналу в середу ввечері, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця структура (Інтерпол) досить закрита, і ми навіть не знаємо, можливо, вже і є якесь рішення, але у них є певна процедура його оприлюднення", - сказав Ситник.

При цьому директор НАБУ нагадав, що документи на оголошення в розшук Онищенка було подано в Інтерпол влітку 2916 року, і досі відповіді не було.

"Мені здається, ці терміни явно неприйнятні", - додав директор Бюро.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради.

У липні 2016- го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

Онищенка оголосили в національний розшук. Він заявив, що не визнає своєї вини і збирається судитися в Лондоні.

Онищенко заявив, що у нього є компромат на Порошенка, і він нібито передав його США. У ЗМІ Онищенко опублікував записи, як він стверджує, з нардепом Олесем Довгим і Миколою Мартиненком.

Теми: Онищенко
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