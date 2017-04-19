Оболонський райсуд викликає Януковича

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Середа, 19 квітня 2017, 23:15

Оболонський райсуд Києва викликає колишнього президента України Віктора Януковича на засідання 4 травня 2017 року як обвинуваченого у справі про державну зраду.

Відповідну повістку про виклик до суду опубліковано на порталі "Судова влада України", передає Українські новини.

"Оболонський райсуд Києва викликає Вас як обвинуваченого на 10:00 4 травня 2017 року справі за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч . 2 ст. 437 КК України ", - йдеться в документі.

Як відомо, кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича буде розглядати колегія з трьох суддів Оболонського районного суду Києва у складі голови суду Владислава Дев'ятка, його заступника Дмитра Камбулова і судді цивільно-адміністративної колегії суддів Максима Тітова.

Теми: Янукович суд
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