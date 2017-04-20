Пошуки членів екіпажу затонулого суховантажу відновляться вранці 20 квітня

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Четвер, 20 квітня 2017, 00:41

У зв'язку з настанням темного часу доби увечері 19 квітня рятувальники призупинили пошуки членів екіпажу суховантажу "Герої Арсеналу" в Керченській протоці.

Про це повідомили в прес-службі ГУ МНС РФ по Краснодарському краю, передає ТАСС.

Пошукові роботи відновляться в четвер, 20 квітня, на світанку.

На даний момент вдалося врятувати одного члена екіпажу, дістати з води тіла ще трьох осіб, а також виявити два порожніх гідрокостюма.

Як відомо, судно "Герої Арсеналу", яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі. Воно зникло в районі Керченської переправи. Сигнал лиха від капітана суховантажу надійшов приблизно о 03:54 у середу. Імовірною причиною називається потужний шторм.

МНС РФ повідомило, що на затонулому суховантажі "Герої Арсеналу" було 9 громадян України, 2 людини з Росії і одна – з Грузії.

Теми: Росія кораблі
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