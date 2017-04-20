Біля берегів Аляски зафіксовані російські бомбардувальники
Біля узбережжя Аляски були зафіксовані два російські бомбардувальники Ту-95, здатних нести ядерні заряди.
Про це повідомляє Fox News з посиланням на двох чиновника з США.
Відзначається, що бомбардувальники пролетіли в 36 милях (близько 60 км) від узбережжя Аляски, на північ від Алеутських островів.
Американські винищувачі на перехоплення не піднімалися. Однак був запущений літак E-3 Sentry, щоб переконатися, що в районі Аляски знаходяться тільки два російські бомбардувальники.
Аналогічний інцидент стався в ніч на понеділок. Тоді два російські бомбардувальники пролетіли в 100 милях від Аляски.
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