Біля берегів Аляски зафіксовані російські бомбардувальники

Біля узбережжя Аляски були зафіксовані два російські бомбардувальники Ту-95, здатних нести ядерні заряди.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на двох чиновника з США.

Відзначається, що бомбардувальники пролетіли в 36 милях (близько 60 км) від узбережжя Аляски, на північ від Алеутських островів.

Американські винищувачі на перехоплення не піднімалися. Однак був запущений літак E-3 Sentry, щоб переконатися, що в районі Аляски знаходяться тільки два російські бомбардувальники.

Аналогічний інцидент стався в ніч на понеділок. Тоді два російські бомбардувальники пролетіли в 100 милях від Аляски.