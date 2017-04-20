Bellingcat: РФ використовувала на Донбасі найпотужніший танк в своїй армії

Росія використовувала в боях на Донбасі бойовий танк T-90 і його модифікації, що представляють собою найпотужнішу бронетанкову техніку на озброєнні сухопутних військ РФ.

Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat.

Перші серійні модифікації T-90 були випущені в 1992 році, проте поставки цих танків в Україні не здійснювалися.

У доповіді говориться, що повідомлення про те, що танки сімейства T-90 були помічені на сході України, почали надходити влітку 2014 року. До 2016 року візуального матеріалу, що підтверджує подібні заяви, було небагато.

Прикладом може служити відео, опубліковане в YouTube, яке ймовірно було знято 25 серпня 2014 року. Таким чином, відео було записано в кінці боїв за Іловайськ, коли терористи активно вели бойові дії. Примітним є той факт, що в ході боїв кілька російських танків були знищені. Bellingcat зазначає, що без оригінального файлу встановити точну дату зйомки неможливо, однак підтвердити місце записи за допомогою методу геолокації можна.

Першим про існування цього відео повідомив Askai707, який стежить за ходом конфлікту в Україні. 21 жовтня 2016 року він написав про це в Twitter. Він також провів геолокацію відео, підтвердивши присутність танків T-90A в зоні військових дій. Відео було знято поруч із залізничним переїздом на південний схід від села Лисе Луганської області.

Геолокація відео. Верх - кадри з відео, на яких відзначені характерні особливості місцевості. Низ - ті ж особливості на супутниковому знімку Google Earth.

Bellingcat пише, що з наявних візуальних матеріалів чітко випливає, що влітку 2014 року на сході України перебували танки T-90A, які ймовірно належать 136-ій окремій мотострілковій бригаді РФ.