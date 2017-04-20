Доба в АТО: 18 обстрілів, один військовий ЗСУ поранений

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Четвер, 20 квітня 2017, 06:44

Незважаючи на режим "тиші", бойовики не припиняють збройних провокацій проти сил АТО - за минулу добу зафіксовано 18 обстрілів позицій ЗСУ.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення.

На Приморському напрямку по українських позиціях в Красногорівці бойовики били з мінометів калібру 82-мм. Морських піхотинців в районі Водяного вони обстрілювали з озброєння БМП, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а поблизу Павлопіля - з автоматичних гранатометів.

По ЗСУ в Широкиному бойовики били з озброєння БМП. Українські опорні пункти поблизу Лебединського, Талаківки і Гнутового були обстріляні зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку по позиціях сил АТО в районах Кам'янки і Авдіївки сепаратисти вели вогонь з гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів. Гранатомети і стрілецьку зброю вони застосували по українських силах в Луганському та Верхньоторецькому.

На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів були обстріляні сили АТО в Кримському.

"Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувались режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Теми: АТО Донбас
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