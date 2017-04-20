СБУ заборонила в'їзд посадовцю Спілки журналістів РФ

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Четвер, 20 квітня 2017, 11:12

Служба безпеки України заборонила в'їжджати до країни секретареві Спілки журналістів Росії Ашоту Джазояну.

Про це йдеться у відповіді на запит Незалежної медіа-профспілки України.

За даними Незалежної медіа-профспілки, Джазоян систематично порушує українське законодавства в частині перетину кордону України під час візитів до окупованого Криму.

Ашот Джазоян
Ашот Джазоян
Фото: НМПУ

З огляду на це СБУ визнала факт "вчинення суспільно небезпечно діяння, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України" і винесла постанову заборонити росіянину в’їзд на територію України терміном на три роки.

 

1 квітня стало відомо, що Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну громадянину РФ, дизайнеру, автору логотипу анексованого Криму Артемію Лебедєву.

Українська правда

Теми: СБУ ЗМІ Крим
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