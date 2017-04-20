На розмінування військової бази під Балаклією потрібно 2 місяці

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Четвер, 20 квітня 2017, 11:55

Міністерство оборони розглядає можливість повернення військовослужбовців у військову частину в Балаклії Харківської області після розмінування території.

Про це начальник департаменту екологічної безпеки Міноборони Максим Комісаров повідомив "Українським новинам".

"Така можливість розглядається", – сказав він.

Комісаров зазначив, що остаточного рішення поки немає.

За його словами, для повного розмінування території військової бази необхідно 2 місяці.

Він також повідомив, що загрози екологічної безпеки для жителів Балаклії немає.

Як відомо, 23 березня на складах боєприпасів під Балаклією в Харківській області сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Жителів прилеглих територій тимчасово евакуювали.

Пожежею знищено близько 70% найбільшого в Україні арсеналу зброї.

18 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що піротехніки завершили розмінування території біля Балаклії.

Теми: Харківська область зброя армія Міноборони
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