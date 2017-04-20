Парубій: Питання про вибори на непідконтрольному Донбасі не стоїть

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Четвер, 20 квітня 2017, 12:59

Питання про вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу не стоїть на порядку денному Верховної Ради.

Про це на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає LIGA.net.

"Питання про проведення виборів на непідконтрольних територіях сьогодні не стоїть на порядку денному Верховної Ради", - уточнив він.

За його словами, без виконання фундаментальних умов в сфері безпеки не може бути мови про вибори в зоні АТО.

"Поки на окупованих територіях перебувають російські війська, поки кордон контролюють російські військові і бойовики, ми не можемо переходити до політичних питань", - заявив спікер.

Також він зазначив, що поки на сході країни знаходяться російські військові, організувати демократичні вибори неможливо.

Теми: Донбас вибори
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