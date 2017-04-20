У Путіна назвали "план щодо інтеграції ОРДО в РФ" абсурдом

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Четвер, 20 квітня 2017, 13:12

У Кремлі назвали наївними і примітивними публікації про плани РФ інтегрувати ОРДО/ОРЛО.

Таку заяву зробив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають РИА Новости.

"Саме питання абсурдне. Вже упродовж багатьох років і президент (Володимир) Путін, і російські представники на самих різних рівнях говорять про це, що Москва не намагається інтегрувати в РФ невизнані республіки Донбасу - ДНР і ЛНР", - заявив він.

Пєсков назвав такі припущення наївними. "Тому подібні публікації - це якісь наївні і досить примітивні новини", - сказав Пєсков, коментуючи публікацію про те, що нібито у Кремля є план по інтеграції ОРДО/ОРЛО в РФ, згідно з яким передбачається їх повне відділення від України.

Відповідаючи на питання про те, чи є у Кремля будь-який план, Пєсков заявив: "План один - добитися виконання мінських домовленостей, надати всіляке вплив разом з нашими партнерами по "нормандської четвірці "з тим, щоб сприяти тому, щоб Київ сам зміг знайти вихід з тих наслідків, які виникли після громадянської війни і силового перевороту три роки тому ".

Раніше Bloomberg з посиланням на три джерела, близькі до Кремля, повідомив, що незважаючи на уявну заморозку конфлікту на Донбасі, реальна стратегія президента РФ Володимира Путіна - повністю відокремити регіон від України і поступово ввести до складу Росії.

Як відомо, керівництво РФ всіляко заперечує присутність россійських військових на Донбасі. Однак, у травні 2015 року на Донбасі затримали російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва після бою, в якому загинув український військовий, поблизу міста Щастя Луганської області. У травні 2016 року їх обміняли на українську льотчицю Надію Савченко, яка була викрадена на території України російськими спецслужбами і вивезена в РФ.

В одному зі своїх викрадачів Савченко впізнала Павла Карпова, помічника Владислава Суркова. Сурков - радник президента РФ Путіна.

У свою чергу присутність російських військових на Донбасі фіксують і міжнародні спостерігачі. Так, заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг повідомив, що особисто зустрічався на Донбасі з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів російської армії.

У квітні прем'єр України Володимир Гройсман заявив, що на Донбасі воює більше 4 тисяч російських військових. Більше того, за даними штабу ЗСУ, 40 тисячною армією бойовиків керують російські генерали.

Українська правда

Теми: Путін Донбас
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