Врятованого з судна "Герої Арсеналу" українця перевезли до Ростова

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Четвер, 20 квітня 2017, 14:23

Потерпілого при катастрофі судна "Герої Арсеналу" громадянина України перевезли з лікарні в Темрюкському районі Краснодарського краю РФ в одну з ростовських клінік.

Про це повідомило ТАСС джерело в органах влади району.

"Потерпілого перевезли в одну з ростовських лікарень на прохання родичів. На сьогоднішній ранок його вже в нас немає", – сказав співрозмовник агентства.

За його даними, у морзі лікарні залишаються два тіла загиблих членів екіпажа судна, ще одне відправлено в морг у ЦРЛ Геленджика.

Як відомо, суховантаж "Герої Арсеналу", який стояв на рейді, затонув 19 квітня в акваторії Чорного моря, сигнал SOS від капітана надійшов близько 04:00 мск.

На борту було 12 членів екіпажа: дев'ять громадян України, двоє росіян і один громадянин Грузії.

Урятований громадянин України, моторист 1982 року народження, ввесь день середи провів на борту рятувального судна – танкера "Волгонефть 18". Його підняли з води з ознаками сильного переохолодження.

Ще три члени екіпажа судна загинули, пошуки інших восьми тривають.

Теми: катастрофи Росія
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