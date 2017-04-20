Від Петренка вимагають нового голову Центру правової допомоги

19 громадських організацій закликали Мін'юст невідкладно провести конкурс на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

Про це написано в їхньому зверненні до міністра юстиції Павла Петренка.

"Оскільки директора Координаційного центру з надання правової допомоги Андрія Вишневського 19 квітня на урядовому засіданні було призначено на посаду заступника міністра юстиції України, на наш погляд, виваженим і логічним наступним кроком було б продовжити дотримання стандартів відкритості та неупередженості у відборі фахівців системи БПД (безоплатної правової допомоги – ред.) і провести відкритий конкурс на посаду директора Координаційного центру", - йдеться в заяві.

Громадські активісти запропонували зі свого боку посприяти конкурсному відбору, відрядивши до конкурсної комісії своїх представників.

Свої підписи під зверненням поставили представники таких організацій:

Відкрита громадська платформа підтримки розвитку української системи безоплатної правової допомоги;

Українська Гельсінська Спілка з прав людини;

Харківська Правозахисна Група;

Асоціація Українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів;

ГО "Восток - SOS";

ГО "Крим - SOS";

ГО "Донбас SOS";

ГО "Центр громадянських і політичних свобод";

ГС "Мережа правового розвитку";

ГО Transparency International Україна;

ГО "Центр інформації про права людини";

ГО "Точка опори";

ГО "Громадський холдинг "Група Впливу";

ГО Центр "Соціальна Дія";

ГО Центр.ЮА;

Українська Фундація Правової допомоги;

Центр політико-правових реформ;

БФ "Право на захист";

ГО "Центр демократії та верховенства права".

Як відомо, Вишневський обіймав пост директора Координаційного центру з надання правової допомоги Мін'юсту з 6 липня 2012 року. У середу, 19 квітня 2017-го, Кабмін перевів його на посаду заступника міністра юстиції.

Координаційний центр з надання правової допомоги створений у 2012 році указом президента для формування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомоги, забезпечення її доступності та якості.

Українська правда