Від Петренка вимагають нового голову Центру правової допомоги
19 громадських організацій закликали Мін'юст невідкладно провести конкурс на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги.
Про це написано в їхньому зверненні до міністра юстиції Павла Петренка.
"Оскільки директора Координаційного центру з надання правової допомоги Андрія Вишневського 19 квітня на урядовому засіданні було призначено на посаду заступника міністра юстиції України, на наш погляд, виваженим і логічним наступним кроком було б продовжити дотримання стандартів відкритості та неупередженості у відборі фахівців системи БПД (безоплатної правової допомоги – ред.) і провести відкритий конкурс на посаду директора Координаційного центру", - йдеться в заяві.
Громадські активісти запропонували зі свого боку посприяти конкурсному відбору, відрядивши до конкурсної комісії своїх представників.
Свої підписи під зверненням поставили представники таких організацій:
Відкрита громадська платформа підтримки розвитку української системи безоплатної правової допомоги;
Українська Гельсінська Спілка з прав людини;
Харківська Правозахисна Група;
Асоціація Українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів;
ГО "Восток - SOS";
ГО "Крим - SOS";
ГО "Донбас SOS";
ГО "Центр громадянських і політичних свобод";
ГС "Мережа правового розвитку";
ГО Transparency International Україна;
ГО "Центр інформації про права людини";
ГО "Точка опори";
ГО "Громадський холдинг "Група Впливу";
ГО Центр "Соціальна Дія";
ГО Центр.ЮА;
Українська Фундація Правової допомоги;
Центр політико-правових реформ;
БФ "Право на захист";
ГО "Центр демократії та верховенства права".
Як відомо, Вишневський обіймав пост директора Координаційного центру з надання правової допомоги Мін'юсту з 6 липня 2012 року. У середу, 19 квітня 2017-го, Кабмін перевів його на посаду заступника міністра юстиції.
Координаційний центр з надання правової допомоги створений у 2012 році указом президента для формування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомоги, забезпечення її доступності та якості.
Українська правда
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