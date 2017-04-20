Порошенка повідомили про суд щодо відставки Шокіна, де він є відповідачем

Вищий адміністративний суд викликав президента України Петра Порошенка до суду у справі про звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна.

Про це йдеться у повістці суду, повідомляє Громадське.

Відповідачами у цій справі є Порошенко та Верховна Рада.

"Вищий адміністративний суд викликав колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна та президента Петра Порошенка, Верховну Раду України для участі в судовому засідання по розгляду справи №800/98/17 за позовом Шокіна Віктора Михайловича до Президента України Порошенка Петра Олексійовича про визнання незаконним та скасування рішення, поновлення на адміністративній посаді", — йдеться у повістці, якою володіє видання.

Судове засідання призначене на сьогодні, 20 квітня 2017 року, о 15.00.

Речник Вищого адмінсуду Галина Гаєвська повідомила УП, що повістки про виклик президента Порошенка не існує.

"Це звичайне повідомлення про розгляд справи. Ми його розсилаємо усім сторонам процесу, оскільки президент заявлений як сторона, тому повідомлення виписане і на його імя", - сказала вона.

Як відомо, екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді.

У своїй позовній заяві Шокін просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на його звільнення президентом з посади генпрокурора України і відновити його на посаді.

29 березня Верховна Рада дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Раніше у новині вказувалося, що до суду на допит викликали Порошенка, проте його присутність не є обов'язковою. Достатньо участі його представника (адвоката).