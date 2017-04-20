Розенко: Пенсійну реформу в Кабміні ще не бачили, дискусії непрості

Міністерство соціальної політики ще розробляє проект пенсійної реформи, жоден із членів Кабінету міністрів його поки не бачив.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко журналістам у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пенсійна реформа розробляється Міністерством соціальної політики, точаться непрості дискусії і з експертами, і з представниками громадянського суспільства, і з представниками Міжнародного валютного фонду", – сказав він.

"Ще ніхто з членів Кабінету міністрів жодного варіанта пенсійної реформи не бачив. Я не можу зараз відповісти на жодне конкретне запитання, крім двох, із якими все зрозуміло", – заявив Розенко.

Він уточнив, що йдеться про намір осучаснити пенсії з 1 жовтня і скасувати оподаткування пенсій.

Віце-прем'єр додав, що виступає за широке громадське обговорення та консультації з фракціями коаліції з питання пенсійної реформи перед її внесенням до Верховної Ради.