Запорізький аеропорт тимчасово припинив роботу: розмокла смуга

1047 переглядів
0
Четвер, 20 квітня 2017, 15:12

В результаті погіршення погодних умов міжнародний аеропорт "Запоріжжя" припинив прийом і відправку авіарейсів, його повноцінна робота відновиться з 4 травня, коли відкриється після ремонту штучна злітно-посадкова смуга.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в адміністрації комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя".

"Через негоду розмокла грунтова смуга, а штучна злітно-посадкова смуга знаходиться в ремонті. Таким чином, введено обмеження на прийом повітряних суден на ґрунтову смугу до 22 квітня. Рішення про її відкриття буде прийматися відповідно до погодних умов", – розповіли в аеропорту.

При цьому в підприємстві відзначили, що штучна злітно-посадкова смуга буде відкрита після ремонту 4 травня, і тоді аеропорт відновить повноцінну роботу.

Як повідомлялося, з 26 березня 2017 року "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" приймав повітряні судна на ґрунтову ЗПС, оскільки єдина штучна ЗПС закрилася на ремонт.

Протягом майже місяця аеропорт приймав літаки тільки однієї авіакомпанії – "Мотор Січ", які здатні приземлятися і злітати з грунтової смуги. Решта авіакомпанії були змушені тимчасово скасувати рейси в Запоріжжя.

Теми: Запоріжжя авіа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Запоріжжі заочно судитимуть члена загону "Легіон" 20 квітня 2017, 10:39
На Запорізькій АЕС спрацювало автоматичне відключення енергоблоку 19 квітня 2017, 01:13
У Запоріжжі посадовці райуправління праці вивозили в ОРДЛО гроші "переселенців" 8 квітня 2017, 21:24
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Київ отримав нові правила розміщення реклами
Омелян готовий голосувати на Кабміні за відставку Балчуна
Поліція закрила справу про смерть Cеменюк-Самсоненко
Архітектори розробили альтернативний проект Театру на Подолі
Усі новини
Аукціон

Лист, в якому Хемінгуей зізнався у коханні Дітріх, виставлять на аукціон

Bla Bla Bar

Олексій Тарасов про улюблені київські заклади