ФСБ РФ заявляє, що встановила замовника теракту в метро Петербурга

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Четвер, 20 квітня 2017, 15:23

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що замовника вибуху в метро Санкт-Петербурга встановлено.

При цьому даних про особу передбачуваного замовника та інші подробиці він не повідомив, передає Російська служба ВВС.

"Практично встановлено. Так, так, встановлено", - сказав Бортніков, відповідаючи на питання журналістів.

"Все, що було офіційно пред'явлено, свідчить про підготовку терористами того акту, який стався в пітерському метрополітені. Будемо поступово вводити вас в курс справи", - сказав глава ФСБ.

Вибух стався в петербурзькому метро вдень 3 квітня у вагоні поїзда на перегоні між станціями "Технологічний інститут" і "Сінна площа". 

Жертвами теракту стали 14 пасажирів, більше 50 постраждали.

Раніше ФСБ повідомила про затримання в Одинцовському районі Московської області одного з організаторів вибуху в метро - Аброра Азімова 1990 року народження. Затриманого підозрюють в тому, що він "здійснив підготовку терориста-смертника Акбаржона Джалілова".

Сам же Азімов заявив: "Те, що я причетний до вибуху - я цього не говорив. Моя участь є, але не пряме".

Теми: Росія теракт
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