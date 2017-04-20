Лукашенко запевняє росіян, що Білорусь на Захід не розвертається

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Четвер, 20 квітня 2017, 15:38

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що його країна не робила і не збирається робити "розворот на Захід".

Про це у четвер повідомляє прес-служба президента Білорусі у прес-релізі щодо його зустрічі з губернатором Нижегородської області Росії Валерієм Шанцевим.

Він заявив, що люблять покритикувати в Росії і налагодження відносин між Білоруссю і Європою, нібито країна вирішила розвернутися на Захід.

"Ми на Заході нікому не потрібні. Там такого добра, як Білорусь, вистачає і без неї. А як мене люблять на Заході, ви пам'ятаєте з тих часів. Нічого тут не змінилося. Ми, живучи в центрі Європи, змушені проводити таку політику, щоб зберегти країну, безпеку, суверенітет, незалежність і стабільність, щоб людям нормально жилося. Ми не можемо сваритися ні з Росією, ні з Заходом. Наша доля така", - сказав Лукашенко.

"Лукашенко також звернув увагу, що у росіян в Білорусі не виникає ніяких проблем як з точки зору безпеки, так і ведення бізнесу. Не в приклад цьому розвиваються події в Україні", - повідомила прес-служба.

Українська правда

Теми: Лукашенко Росія Захід
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