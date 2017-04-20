Мартиненка затримали детективи НАБУ

Екс-нардеп Микола Мартиненко у супроводі детективів НАБУ вийшов з будівлі, де розміщені депутатській приймальні, і сів у мікроавтобус антикорупційного бюро.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця.

Мартиненко разом з детективами вийшли через боковий вихід будівлі на Кловському спуску,7 і сіли у синій мікроавтобус і поїхали.

Адвокати Мартиненка Ігор Черезов та Петро Бойко вийшли з будівлі через центральний вхід.

У прес-службі НАБУ підтвердили, що Мартиненко затриманий детективами НАБУ.

"Так. Ми підтверджуємо факт затримання", - сказали УП в прес-службі НАБУ.

Адвокат екс-депутата Черезов сказав УП, що про підозру Мартиненку поки не повідомили. Він також підвтердив затримання Мартиненка.

Згідно з КПК після затримання, особі мають повідомити про підозру, а потім суд обирає запобіжний захід.

Оксана Коваленко, Роман Кравець, УП