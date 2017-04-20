День в АТО: 22 обстріли, 4 поранених

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Четвер, 20 квітня 2017, 18:47

Проросійські бойовики протягом дня 22 рази відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України. Внаслідок цього четверо військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Приморському напрямку по позиціях поблизу Мар’їнки ворог гатив з мінометів калібру 82-мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах поруч Павлополя та Водяного. Кулемети великих калібрів застосовував по оборонцях Чермалика та Красногорівки, а по захисниках Новоселівки Другої вів вогонь зі стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку по позиціях неподалік Авдіївки незаконі збройні фомування застосовували 82-міліметрові міномети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. По опорних пунктах поблизу шахти "Бутівка" гатили з танку та з мінометів калібру 82-мм.

"Позиції в районах населених пунктів Кам’янка, Майорськ, Зайцеве та Піски противник обстрілював з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. По оборонцях Опитного вів вогонь з великокаліберних кулеметів", - розповіли в штабі АТО.

На Луганському напрямку, згідно з інформацією, із 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів бойовики обстріляли опорні пункти біля Катеринівки. По позиціях поруч населеного пункту Донець бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Українська правда

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