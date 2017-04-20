НФ заявляє, що НАБУ намагається підробити справу Мартиненка

2350 переглядів
0
Четвер, 20 квітня 2017, 19:09

У "Народному фронті" вважають, що затримання колишнього народного депутата Миколи Мартиненка є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів.

Так у політсилі відреагували на затримання Мартиненка детективами НАБУ.

"Затримання Національним антикорупційним бюро колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому для неупередженого розслідування, є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів", - сказано у заяві.

У "Народному фронті" підкреслили: попри те, що до сьогодні кошти і активи, виведені Януковичем, так і не стали предметом розслідування НАБУ, бюро переслідує політика з послідовною українською і антиросійською позицією.

"Так звану "справу Мартиненка" НАБУ намагається фальсифікувати вже півтора роки. Проте жодних доказів проти нього так і не було знайдено", - наголосили у політсилі.

"Народний фронт" звернув увагу на неоднозначну репутацію судді Бобровника, який дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, у тому числі у колишньої дружини.

"Всі ці "маски-шоу" свідчать про суто піарний характер дій НАБУ і націленість на створення медійної картинки "бурхливої діяльності". Причому за допомогою корумпованих суддів", - йдеться у заяві.

"Саме у Бобровника НАБУ сподівається отримати санкцію на тримання Миколи Мартиненка під вартою. Жодної необхідності в цьому немає – Микола Мартиненко своїми діями довів, що не боїться, він ніяк не міг перешкоджати слідству, ні від кого не ховався і знаходиться в Україні. Ще влітку минулого року він публічно заявляв про готовність здати правоохоронним органам свій закордонний паспорт", - додали у політсилі.

Політичні соратники Мартиненка також підкреслили, що екс-нардеп "нікуди не ховається і буде в суді доводити свою невинуватість і заангажованість НАБУ".

"Народний фронт" також вимагає об’єктивного розслідування, незалежного суду, недопущення вибіркового правосуддя та виключення політичної мотивації в діяльності антикорупційних органів.

Окрім того, політсила вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника.

Українська правда

Теми: Народний фронт Мартиненко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Народний фронт" вимагає запровадити візовий режим для росіян 12 квітня 2017, 10:59
На журналістів "Наших грошей" напали біля дому Котвіцького 10 квітня 2017, 16:11
Котвіцький показав понад 100 мільйонів доходів та мільйони на валютних рахунках 1 квітня 2017, 15:37
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Мартиненка затримали детективи НАБУ
Суд залишив позов Шокіна про поновлення на посаді без розгляду
Детективи НАБУ намагаються вручити Мартиненку підозру – Гриценко
Із початку війни на Донбасі на мінах загинуло 42 дітей
Усі новини
#LetMyPeopleGo

Українці підтримали кримського політв’язня Зейтуллаєва

Роми

Життя ужгородських ромів: між упередженнями й поступом