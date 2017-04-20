Двоє військових загинули під час обстрілу неподалік Авдіївки
Внаслідок обстрілу опорного пункту Збройних сил України неподалік Авдіївки загинули двоє українських військових.
Про це у четвер ввечері повідомляє прес-центр АТО.
"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинули два військовослужбовці Збройних Сил України", - сказано у повідомленні.
Згідно з інформацією, на вказаному напрямку проросійські бойовики застосовули танки, міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Українська правда
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