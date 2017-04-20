Стрілянина у Парижі: Один поліцейський убитий, один отримав поранення

Один поліцейський був убитий, інший отримав поранення внаслідок стрілянини в центрі Парижа в четвер увечері.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в поліції.

Згідно з інформацією, людина, яка відкрила вогонь по поліції на Єлисейських полях, в одному з найпрестижніших бульварів в світі, була убита.

Правоохоронці закликали громадськість уникати цього району.

Репортер Reuters побачив вертоліт низько над центральною частиною Парижа, який, очевидно, брав участь у поліцейській операції, пов’язаній зі стріляниною.