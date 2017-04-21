НАБУ затримало другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК"

1173 перегляди
0
П'ятниця, 21 квітня 2017, 01:25

Детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"20 квітня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали другу особу за підозрою у  скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо "Українській правді", затриманим є колишній голова наглядової ради Одеського припортового заводу Сергій Перелома.

В даний момент вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

За версією слідства, Перелома забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК". Ця особа також відома як фігурант іншого кримінального провадження щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 мільйонів гривень, розслідування якого детективи НАБУ завершили у грудні минулого року. Наразі справа ПАТ "ОПЗ" розглядається у суді, а зазначена особа має статус обвинуваченого.  

Як відомо, Перелома підозрюється Національним антикорупційним бюро в тому, що, будучи головою наглядової ради Одеського припортового заводу, він був причетний до розкрадання коштів ОПЗ при покупці заводом природного газу у ТОВ "Енергоальянс".

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства  "СхідГЗК".

Сам Мартиненко звинуватив голову НАБУ Артема Ситника у фальсифікації справи.

Водночас "Народний фронт" звернув увагу на неоднозначну репутацію судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника, який дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, у тому числі у колишньої дружини.

Окрім того, політсила вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді.

Читайте також: Ядерне збагачення Миколи Мартиненка

Теми: НАБУ ОПЗ Мартиненко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Оприлюднено нові записи переговорів Онищенка з нібито Мартиненком 21 квітня 2017, 00:49
ЗМІ: Мартиненко ночуватиме в СІЗО 20 квітня 2017, 23:24
Суддю для Мартиненка обере система – НАБУ 20 квітня 2017, 21:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НАБУ затримало другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК"
Оприлюднено нові записи переговорів Онищенка з нібито Мартиненком
ЗМІ: Мартиненко ночуватиме в СІЗО
Двоє військових загинули під час обстрілу неподалік Авдіївки
Усі новини
Сезонні рецепти

Що купувати на ринках в квітні

Чи є секс у космосі?

Вчені досліджують, чи зможемо ми розмножуватися не на Землі