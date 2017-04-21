НАБУ затримало другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК"

Детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"20 квітня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо "Українській правді", затриманим є колишній голова наглядової ради Одеського припортового заводу Сергій Перелома.

В даний момент вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

За версією слідства, Перелома забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК". Ця особа також відома як фігурант іншого кримінального провадження щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 мільйонів гривень, розслідування якого детективи НАБУ завершили у грудні минулого року. Наразі справа ПАТ "ОПЗ" розглядається у суді, а зазначена особа має статус обвинуваченого.

Як відомо, Перелома підозрюється Національним антикорупційним бюро в тому, що, будучи головою наглядової ради Одеського припортового заводу, він був причетний до розкрадання коштів ОПЗ при покупці заводом природного газу у ТОВ "Енергоальянс".

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства "СхідГЗК".

Сам Мартиненко звинуватив голову НАБУ Артема Ситника у фальсифікації справи.

Водночас "Народний фронт" звернув увагу на неоднозначну репутацію судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника, який дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, у тому числі у колишньої дружини.

Окрім того, політсила вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді.

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