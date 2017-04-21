Фейгін: передача затриманого в Росії українця бойовикам ОРДЛО – беззаконня

Адвокат Марк Фейгін назвав депортацію, а по суті передачу терористам на територію ОРДЛО затриманого напередодні в Самарі за нібито підозрою в роботі на українську розвідку громадянина України "кричущим беззаконням".

Про це він написав у своєму Твіттері.

Это вопиющее беззаконие//Задержанный в Самаре предполагаемый украинский шпион депортирован в ДНР https://t.co/JAvUJJknUe — Mark Feygin (@mark___feygin) 20 квітня 2017 р.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про затримання в Самарі 13 квітня громадянина України.

За версією ФСБ, 27-річний українець нібито входив до склад підрозділу "Спецрезерв" Головного управління розвідки Міноборони України. РосЗМІ стверджували, що під час допиту чоловік зізнався у здійсненні ним "візуальної розвідки об'єктів військової і транспортної інфраструктури в "ДНР" і Ростовської області".

Російське агентство ТАСС повідомило, що затриманого вже передали в руки бойовикам терористичної організації "ДНР".