Фейгін: передача затриманого в Росії українця бойовикам ОРДЛО – беззаконня

259 переглядів
0
П'ятниця, 21 квітня 2017, 03:56

Адвокат Марк Фейгін назвав депортацію, а по суті передачу терористам на територію ОРДЛО затриманого напередодні в Самарі за нібито підозрою в роботі на українську розвідку громадянина України "кричущим беззаконням".

Про це він написав у своєму Твіттері.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про затримання в Самарі 13 квітня громадянина України.

За версією ФСБ, 27-річний українець нібито входив до  склад підрозділу "Спецрезерв" Головного управління розвідки Міноборони України. РосЗМІ стверджували, що під час допиту чоловік зізнався у здійсненні ним "візуальної розвідки об'єктів військової і транспортної інфраструктури в "ДНР" і Ростовської області".

Російське агентство ТАСС повідомило, що затриманого вже передали в руки бойовикам терористичної організації "ДНР".

Теми: "ДНР" Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Запоріжжі заочно судитимуть члена загону "Легіон" 20 квітня 2017, 10:39
Поліція затримала екс-співробітника "виправної колонії ДНР" 18 квітня 2017, 02:41
Затриманий бойовик, який охороняв штаб "ДНР" в захопленій прокуратурі 16 квітня 2017, 01:25
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НАБУ затримало другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК"
Оприлюднено нові записи переговорів Онищенка з нібито Мартиненком
ЗМІ: Мартиненко ночуватиме в СІЗО
Двоє військових загинули під час обстрілу неподалік Авдіївки
Усі новини
Страшна хвороба

Психоонколог Владислав Матреніцкій: Причина раку - стрес

Сезонні рецепти

Що купувати на ринках в квітні