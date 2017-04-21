Трамп впевнений, що Китай працюватиме "дуже сильно" для утихомирення КНДР

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 05:31

Президент США Дональд Трамп абсолютно впевнений, що президент Китаю Ксі Цзіньпінь буде працювати "дуже, дуже сильно", щоб знизити напруженість, спровоковану ядерними та ракетними випробуваннями КНДР.

Про це він заявив на спільній із прем’єр-мінстром Італії Паоло Джентілоні прес-конференції в Білому домі, пише Bloomberg.

Трамп заявив, що Китай здійснив деякі "надзвичайні заходи протягом останніх двох-трьох годин". Він жодним чином не уточнив, про які саме заходи йдеться, однак видання Nikkei Asian Review повідомило, що Пекін може скоротити поставки сирої нафти в Північну Корею, якщо вона здійснить ще одне випробування ядерної ракети.

Раніше Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін спільно працюють над врегулюванням ситуації довкола ядерної програми Північної Кореї.

Китай є найважливішим торговим партнером Північної Кореї, що надає йому важелі впливу на ізольованого сусіда. Раніше в інтерв’ю Wall Street Journal Трамп повідомив, що запропонував президенту Китаю Сі Цзіньпіну поступки у торгівельній угоді між США і Китаєм в обмін на допомогу у вирішенні питання Північної Кореї.

При цьому в КНДР заявили, що планують збільшити кількість тестових запусків ракет і проводити їх щотижня, незважаючи на міжнародний осуд і зростаючу військову напругу з США. Там також заявили, що готові нанести "супермогутній превентивний удар, що знищить південнокорейські та американські війська на півострові".

Теми: ядерна зброя Північна Корея США Китай
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