Данилюк назвав дати земельної та пенсійної реформ

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 06:45

У наступні місяць-два в Україні запрацюють земельна та пенсійна реформи.

Такими прогнозами поділився міністр фінансів України Олександр Данилюк в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки".

Український уряд сподівається на зростання української економіки до кінця року на 2%, - заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, виступаючи перед американською аудиторією у Інституті Гадсона. І найбільшим поштовхом для цього буде початок проведення земельної та пенсійної реформ, яке може бути закріплене на законодавчому рівні вже найближчим часом. Через один-два місяці, - прогнозує міністр.

"У нас однакові терміни по земельній і пенсійній реформі. Ви знаєте, що ці реформи не робилися роками, зараз розробляються два законопроекти, робота над ними завершується і ми будемо готові подати їх в парламент. Можливо, і єдиним пакетом. Це також правильний варіант. Дві важливі реформи, і парламент їх має підтримати", - заявив Данилюк.

Він також повідомив що пенсійна реформа "практично узгоджена з експертами МВФ", водночас кілька питань лишається відкритими по земельній реформі.

"МВФ дуже добре розуміє суть пенсійної системи в Україні. Всі проблеми, які накопичилися роками. І те, що допоможе нам вийти з цієї ситуації, і вони готові нас підтримувати в реалізації цієї реформи", - каже Данилюк.

Як відомо, проведення пенсійної та земельної реформ – серед вимог Міжнародного валютного фонду для виділення Україні наступного траншу кредиту.

Теми: пенсійна реформа земля Данилюк МВФ
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