Холодницький думає, що з Мартиненком не буде "одіял і приступів"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокурори Назар Холодницький заявляє, що колишній народний депутат Микола Мартиненко під час затримання опору не чинив.

Про це він сказав журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання, як поводився Мартиненко під час затримання.

"Не чинив (спротиву – ред). Поводився як законослухняний громадянин", – сказав Холодницький.

За словами глави САП наразі, Мартиненко перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Холодницький також зазначив, що сподівається на конструктивну позицію адвокатів:

"З тих коментарів, які я бачив зі сторони захисту, не повинно бути ніяких одіял і приступів. Сподіваюсь, все буде добре", – сказав він.

Як відомо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 21 квітня за підозрою в розтраті грошей держпідприємства "СхідГЗК".



Сума збитків завданих державі оцінюється в 17,28 млн дол. США.



Слідчі збирали докази понад рік.



Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що проситиме суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

Валентина Романенко, УП