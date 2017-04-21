Холодницький думає, що з Мартиненком не буде "одіял і приступів"
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокурори Назар Холодницький заявляє, що колишній народний депутат Микола Мартиненко під час затримання опору не чинив.
Про це він сказав журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання, як поводився Мартиненко під час затримання.
"Не чинив (спротиву – ред). Поводився як законослухняний громадянин", – сказав Холодницький.
За словами глави САП наразі, Мартиненко перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Холодницький також зазначив, що сподівається на конструктивну позицію адвокатів:
"З тих коментарів, які я бачив зі сторони захисту, не повинно бути ніяких одіял і приступів. Сподіваюсь, все буде добре", – сказав він.
Як відомо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 21 квітня за підозрою в розтраті грошей держпідприємства "СхідГЗК".
Сума збитків завданих державі оцінюється в 17,28 млн дол. США.
Слідчі збирали докази понад рік.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що проситиме суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.
Валентина Романенко, УП
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