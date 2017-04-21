Порошенко вказав на ще один важливий аспект в рішенні Суду ООН

152 перегляди
0
П'ятниця, 21 квітня 2017, 10:54

Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання Мінських домовленостей, таким чином визнавши її стороною конфлікту на сході України.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час наради з представниками МЗС і АП, повідомляє прес-служба голови держави.

"Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання Мінських домовленостей. Це означає, що Росія є стороною Мінських домовленостей, а не посередником, як із самого початку вона намагалась себе представити. Визнання цього, наголошую, є не політична оцінка, а вперше прозвучала юридична оцінка, яка є надзвичайно важливою для нас", - наголосив Порошенко, спілкуючись з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, його заступником Оленою Зеркаль та главою Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим.

За словами президента, унікальність ситуації полягає в тому, що коли Міжнародний суд ООН ухвалить остаточне рішення, воно не буде потребувати ніякого додаткового голосування, його повинні будуть виконувати всі держави-члени ООН.

"За невиконання зазначеного рішення будуть передбачені санкції, які дуже боляче вдарять по будь-якій державі, що наважиться ігнорувати зазначене рішення", - підкреслив він.

Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН (Гаага) вирішив, що "принаймні частина аргументів України підпадають під юрисдикцію prima facie суду" – і він має право на запобіжні заходи.

Суд відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму, мотивувавши це тим, що Україна не довела "умисність перерахування коштів" для бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які воюють на сході України.

Водночас Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом про захист національних меншин у Криму – і зобов’язав Росію утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу, та поновити освіти українською мовою.

Українська правда

Теми: ООН Росія суд Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Радбез ООН заявляє про можливість нових санкції щодо Пхеньяна 21 квітня 2017, 03:30
В Росії визнали, що представник РФ в ООН говорив, як прапорщик з солдатами 20 квітня 2017, 16:03
Петренко пояснив стриманість Суду ООН і наслідки рішень 20 квітня 2017, 13:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
САП просить для Мартиненка арешт і заставу в 300 мільйонів
Хроніка 21 квітня. День Харківських угод та заборони російського кіно
АТО: 47 обстрілів, 2 бійців ЗСУ загинуло, ще 8 поранено
Через обстріли біля Авдіївки, знеструмлено 5 населених пунктів
Усі новини
Роми

Життя ужгородських ромів: між упередженнями й поступом

Bla Bla Bar

Олексій Тарасов про улюблені київські заклади