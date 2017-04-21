Порошенко вказав на ще один важливий аспект в рішенні Суду ООН

Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання Мінських домовленостей, таким чином визнавши її стороною конфлікту на сході України.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час наради з представниками МЗС і АП, повідомляє прес-служба голови держави.

"Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання Мінських домовленостей. Це означає, що Росія є стороною Мінських домовленостей, а не посередником, як із самого початку вона намагалась себе представити. Визнання цього, наголошую, є не політична оцінка, а вперше прозвучала юридична оцінка, яка є надзвичайно важливою для нас", - наголосив Порошенко, спілкуючись з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, його заступником Оленою Зеркаль та главою Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим.

За словами президента, унікальність ситуації полягає в тому, що коли Міжнародний суд ООН ухвалить остаточне рішення, воно не буде потребувати ніякого додаткового голосування, його повинні будуть виконувати всі держави-члени ООН.

"За невиконання зазначеного рішення будуть передбачені санкції, які дуже боляче вдарять по будь-якій державі, що наважиться ігнорувати зазначене рішення", - підкреслив він.

Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН (Гаага) вирішив, що "принаймні частина аргументів України підпадають під юрисдикцію prima facie суду" – і він має право на запобіжні заходи.

Суд відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму, мотивувавши це тим, що Україна не довела "умисність перерахування коштів" для бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які воюють на сході України.

Водночас Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом про захист національних меншин у Криму – і зобов’язав Росію утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу, та поновити освіти українською мовою.

Українська правда