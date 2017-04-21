Корчак: Я хоч сьогодні готова піти зі своєї посади

Голова Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак готова піти у відставку.

Про це вона заявила в ході слухань в комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, передають Українські новини.

"Я хоч сьогодні готова піти зі своєї посади. Але мова йде про те, що є люди, які працюють і довіряють. І якщо за щось взявся, то доводь до кінця, по крайней мере, скільки тобі вистачить сил", - сказала Корчак.

Вона вважає своєю особистою заслугою те, що другий етап декларування відбувся.

Також вона висловила гордість за те, що "нажила собі ворогів".

Як відомо, 29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав членів Національного агентства з питань запобігання корупції подати у відставку через неполадки із системою подачі електронних декларацій.

У свою чергу голова НАЗК Наталія Корчак у відповідь на ці заклики заявила, що не збирається йти у відставку.