Більшість втрат за добу припадають на Авдіївку – штаб АТО

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 12:47

Двоє українських військовослужбовців загинули, 8 отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції 20 квітня.

Про це на брифінгу в п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій два українських військовослужбовці загинули, ще 8 дістали поранень. Серед поранених – 3 військових Національної гвардії України, решта – ЗСУ. 1 боєць отримав поранення під Мар'їнкою. Решта втрат припадають на Авдіївку, де загострилася ситуація, - сказав він.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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