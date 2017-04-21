У Мін'юсті пояснили, коли оберуть п'ятого члена НАЗК

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 14:58

Конкурсна комісія зможе обрати п'ятого члена НАЗК після того, як кандидати на посаду подадуть електронні декларації.

Про це на засіданні Антикорупційного комітету в п'ятницю заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, повідомляє Укрінформ.

"Ми провели всі засідання конкурсної комісії і прийняли рішення про початок спецперевірки всіх, хто вийшов у фінал, але у зв'язку з тим, що вони кандидати на посаду і по закону повинні подавати електронну декларацію, ми продовжили термін тому, що вони не могли подати її в строк, бо реєстр не працював належним чином", -  сказала Севостьянова.

Вона додала, що першого травня завершується термін подачі е-декларацій і конкурсна комісія зможе знову зібратися на чергове засідання, провести співбесіди і "рухатися за нашим графіком".

Наразі до складу НАЗК входять - голова агентства Наталія Корчак, а також Руслан Радецький, Руслан Рябошапка та Олександр Скопич.

Так, 7 квітня Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) не змогло відправити у відставку голову агентства Наталю Корчак, голоси розділилися два на два.

Теми: НАЗК
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