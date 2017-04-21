Декларації прокурорів відкриють тільки за рішенням Матіоса – Корчак

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 15:54

Публічний доступ до електронних декларацій ряду прокурорів не відкриють без відповідного рішення заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак, передають Українські новини.

"Публічний доступ до цих декларацій буде відновлено тоді, коли буде постанова Анатолія Матіоса", - сказала вона.

Корчак також повідомила, що в постанові немає чітких строків, на які доступ до декларацій буде закрито.

За словами Корчак, НАЗК не могло відмовити Матіосу у проханні закрити публічний доступ до декларацій, і в разі відмови керівник агентства ніс би персональну відповідальність.

Вона зазначила, що Матіос - перший серед правоохоронців, хто звернувся до агентства з подібною заявою.

При цьому НАЗК дізналося у власників інших державних реєстрів, що правоохоронці звертаються до них з подібними заявами, і інформація про деяких співробітників також є закритою.

Теми: НАЗК
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