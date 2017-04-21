ЦВК просить у Ради пояснень про вибори на вільній частині Донбасу
Центральна виборча комісія просить у Верховної Ради роз’яснень щодо можливості проведення місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької й Луганської областей, які контролює Україна.
Таке уточнення 21 квітня надав відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.
19 квітня ЦВК звернулася до комітетів ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування і з питань правової політики та правосуддя по роз’яснення щодо можливості призначення Центрвиборчкомом чи територіальними виборчими комісіями місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем України.
"Вказане звернення жодним чином не пов'язане з будь-якими питаннями проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей", – наголошує ЦВК.
Зазначається, що чергові вибори депутатів місцевих рад та відповідних сільських, селищних, міських голів у 2015 році у підконтрольних Києву адміністративно-територіальних одиницях не проводили через відсутність умов для забезпечення безпеки громадян.
ЦВК пояснює, що оскільки попередній закон про місцеві вибори втратив чинність, змінилися виборча система і процедура формування ТВК, то потрібно усунути прогалини й неузгодженості в правовому регулюванні питань призначення та проведення місцевих виборів, а також заміщення депутатів місцевих рад підконтрольної Києву частини Донбасу, де у 2015 році місцеві вибори не проводили.
Також відповідні територіальні виборчі комісії запитували ЦВК про можливість призначення ними проміжних місцевих виборів.
Олена Рощенко, УП
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