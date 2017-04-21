Засідання по Мартиненку затримується – суддя зайнятий

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 17:35

Засідання Солом’янського райсуду Києва, на якому має розглядатися клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку, затримується, оскільки суддя Олександр Бобровник зараз слухає іншу справу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-секретаря суду Яну Квітченко.

"Так, затримується, оскільки зараз суддя Бобровник перебуває на засіданні по обранню запобіжного заходу Ходасевич. Треба почекати", - сказала Квітченко.

Як відомо, засідання у справі Мартиненка мало розпочатися ще о 15 годині. Засідання по запобіжному заходу щодо ще одного затриманого у справі Мартиненка – Сергія Переломи, мало розпочатися о 15:30 теж під головуванням Бобровника.

Теми: Мартиненко
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IP: 176.122.120.---EVGO21.04.2017 17:56
судя затримується... це називається: ВЕЛ КОМ, ШОУ ПОЧИНАЄТЬСЯ!
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