За день бойовики порушували "тишу" 21 раз і поранили бійця

З початку доби бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військ, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО 21 квітня станом на 18:00.

Зокрема, на приморському напрямку противник ЗСУ вогнем мінометів калібру 120-мм накривав захисників Новотроїцького.

По оборонцях Мар’їнки застосовував танки, 82-міліметрові міномети, автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.

З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів бив по опорних пунктах в районі Водяного та Лебединського.

З автоматичних гранатометів вів вогонь по позиціях у районі населеного пункту Гнутове.

Зі стрілецької зброї противник обстріляв морських піхотинців поруч Широкиного.

Поблизу Мар’їнки та Лебединського активізувалися ворожі снайпери.

На донецькому напрямку позиції у районі Троїцького бойовики обстріляли з 120-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру.

"По опорних пунктах поруч населеного пункту Піски ворог вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", – повідомляє штаб АТО.

Із підствольних гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по оборонцях Зайцевого, а з протитанкових гранатометів – по захисниках Авдіївки.